وزير الحرب الأميركي يلتقي وزير الدفاع الصيني في سنغافورة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 18:40

وزير الحرب الأميركي يلتقي وزير الدفاع الصيني في سنغافورة

منذ 47 mins 31 May، 2019
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