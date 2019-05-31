العراقيون يرفضون “صفقة القرن” في يوم القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2019 - 18:40

العراقيون يرفضون “صفقة القرن” في يوم القدس

منذ 1 ساعة 31 May، 2019
العراق - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

احيا العراقيون يوم القدس العالمي نصرة للقضية ورفضا لصفقة القرن .

التعليقات

ذات صلة