العراقيون يرفضون “صفقة القرن” في يوم القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 18:40
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العراقيون يرفضون “صفقة القرن” في يوم القدس
منذ 1 ساعة
31 May، 2019
العراق
-
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
احيا العراقيون يوم القدس العالمي نصرة للقضية ورفضا لصفقة القرن .
يوم القدس
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