حشود مليونية تخرج في #صنعاء و #صعدة إحياءً لـ #يوم_القدس_العالمي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 17:08

حشود مليونية تخرج في #صنعاء و #صعدة إحياءً لـ #يوم_القدس_العالمي

منذ 1 ساعة 31 May، 2019
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