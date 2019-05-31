الشيخ ياسين: ندعو الشعوب العربية لعدم الاهتمام بأي قمة على حساب فلسطين

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي، “ان إحياء يوم القدس العالمي رغم كل الضغوط التي يتعرض لها محور المقاومة وخصوصا الجمهورية الاسلامية في ايران، دليل على الصمود الذي يؤسس لتحرير المنطقة وفلسطين من مخططات المشروع الصهيواميركي.

وقال الشيخ ياسين في تصريح:” ان اختيار التوقيت من قبل المشروع الصهيوامريكي للاعلان عن مؤامرة صفقة القرن يؤكد اهمية الدعوة التي اطلقها الامام الخميني للتاكيد على قدسية القضية الفلسطينية كقضية حق وحرية وعدالة”.

واعتبر الشيخ ياسين “ان القمم التي تسعى لاختراع خصمة غير المشروع الصهيوامريكي هي جزء من ذلك المشروع، ولذا ندعو الشعوب العربية لعدم الاهتمام بأي قمة على حساب فلسطين”.

ودعا ل”دعم شعوب المقاومة ومقاطعة كل دول المشروع الصهيوامريكي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام