النائب ابراهيم الموسوي : إحياء يوم القدس العالمي صفعة الأمة لصفقة القرن وتجديد للعهد وتثبيت لليقين بتحرير كامل فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 15:35
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حزب الله يحيي يوم القدس العالمي باحتفال يتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله في باحة عاشوراء ــ الجاموس اليوم 9:30 مساء
تظاهرات مليونية في عدد من الدول العربية والإسلامية في ذكرى إحياء يوم القدس العالمي
ملايين الإيرانيين يشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي نصرة للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: صفقة القرن ستفشل وستتحول الى إفلاس القرن
الشيخ روحاني: رسالة يوم القدس هي أنّ فلسطين ستبقى حية دائما وأنّ القدس للمسلمين ومؤامرات الاستكبار لن تحقق أي نتيجة
رئيس مجلس الشورى الإيراني: جميع مشاريع التسوية الأميركية فشلت ولم يبق أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة لتحصيل حقوقه
علي لاريجاني: كلما عززت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في المنطقة تضاعفت قوة محور المقاومة
وزير الخارجية الإيراني: القدس ليست للبيع وهي ليست ملكا لأميركا لتهبها للكيان الصهيوني
الخارجية السورية: قرارات الإدارة الأميركية لن تغير من حقيقة أن القدس والجولان كانتا وستبقيان عربيتي الهوى والانتماء
عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الاقصى
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات جمعة يوم القدس العالمي شرق غزة
استشهاد فتى فلسطيني وإصابة شاب بحال خطيرة برصاص الاحتلال في منطقة وادي ابو الحمص شرق بيت لحم
استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
إعلام العدو: إصابة مستوطنين 2 أحدهما جراحه خطرة جدا في عملية طعن بالقدس المحتلة
رئيس الجمهورية ميشال عون: إقرار موازنة 2019 يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي ستعطى له الأولوية في مشروع موازنة 2020
الخارجية الإيرانية: السعودية تواصل السير بنهج خاطئ في مسار إثارة الخلافات بين الدول الاسلامية وفي المنطقة
الخارجية الإيرانية: محاولات السعودية للتعبئة ضد ايران تأتي استمرارا لمسيرة عقيمة تمضي فيها أميركا والكيان الصهيوني
الناطق باسم أنصار الله: حضرت في مسرحية القمم مشاكل السعودية وغابت هموم الأمة كالقضية الفلسطينية
محمد عبد السلام: بيان القمة العربية جاء معبرا عن توجه السعودية دون مراعاة مقام المشاركين كما أوضح رئيس العراق
محمد عبد السلام: لن يفت من عضد اليمن بيانات هزيلة ولن ينفع السعودية ما تحدثه من ضجيج
"التحالف الدولي" يقرّ بمقتل أكثر من 1300 مدني "من دون قصد" في غارات شنها في سوريا والعراق منذ العام 2014
البنتاغون: إصرار تركيا على شراء منظومة أس 400 الروسية سيجبر واشنطن على فرض عقوبات عليها
بكين تتهم واشنطن بالكذب بعدما قال الرئيس الاميركي إن حرب الرسوم الجمركية تحمل أثرا مدمرا على اقتصاد الصين
الرئيس الأميركي يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 5 % على كل السلع الواردة من المكسيك إعتبارا من 10 حزيران / يونيو
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
النائب ابراهيم الموسوي : إحياء يوم القدس العالمي صفعة الأمة لصفقة القرن وتجديد للعهد وتثبيت لليقين بتحرير كامل فلسطين
منذ 5 mins
31 May، 2019
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