النائب ابراهيم الموسوي : إحياء يوم القدس العالمي صفعة الأمة لصفقة القرن وتجديد للعهد وتثبيت لليقين بتحرير كامل فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 15:35

النائب ابراهيم الموسوي : إحياء يوم القدس العالمي صفعة الأمة لصفقة القرن وتجديد للعهد وتثبيت لليقين بتحرير كامل فلسطين

منذ 5 mins 31 May، 2019
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