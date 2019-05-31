النفط يواصل تراجعه في آسيا

لا تزال أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا، الجمعة، بسبب خيبة الأمل التي نجمت عن التقرير الرسمي بشأن الاحتياطات الأميركية.

وحوالي الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش، سجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو، انخفاضا قدره 51 سنتا ليبلغ سعره 56.08 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو أيضا، فقد تراجع 64 سنتا إلى 66.23 دولارا.

وكانت أسعار النفط سجلت تراجعا كبيرا الخميس متأثرة بانخفاض مخزونات الخام الأميركي، الذي جاء أكبر من المتوقع، بينما لا يزال المستثمرون يتابعون بحذر كبير الحرب التجارية الأميركية الصينية.

ففي لندن، انخفض سعر برميل برنت الخميس 2.58 دولار بالمقارنة مع سعره الأربعاء. أما في نيويورك، فقد خسر برميل النفط الخفيف 2.22 دولار.

وأفاد تقرير الوكالة الأميركي لمعلومات الطاقة أن الاحتياطات التجارية الأميركية من الخام انخفضت بمقدار نحو 300 ألف برميل بينما كان المحللون يتوقعون تراجعا أكبر. وبلغ الإنتاج 12.3 مليون برميل يوميا ليعود بذلك إلى ذروة تاريخية كان سجلها في نهاية أبريل.

وقال مصرف “ايه ان زد” في مذكرة إن “احتياطات النفط تراجعت بشكل أكبر بكثير مما كان متوقعا”. وأضاف أن تقرير الوكالة الأميركية يزيد من القلق من حجم الانتاج الأميركي في أجواء الطلب الضعيف.

وأشار المصرف إلى أن “الإنتاج ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي”.

المصدر: روسيا اليوم