بومبيو: نعمل على الحد من تصعيد العنف في سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده تعمل على “إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا ومنع تصعيد العنف”، حسب زعمه. وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس الجمعة في برلين، “جهودنا تتمثل في إيجاد حل سياسي للنزاع السوري وقرار مجلس الأمن رقم 2254 هو المرجع”، متابعاً “نعمل جماعياً ونأمل أن نحقق تقدماً”.

وأضاف “هناك عنصر أيضاً وهو الحد من تصعيد العنف ووضع نظام كمنطقة واقية لمنع حدوث هجمات من الجانب السوري أو الجانب التركي. ونلزم قواتنا لتعمل على تحقيق هذه الآلية”. وأشار إلى أن واشنطن ستبحث مع “وزارة الدفاع الألمانية كيفية تنسيق الجهود في الشمال السوري”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية