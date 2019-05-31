عودة أكثر من 1.2 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا الجمعة، بأن أكثر من 1200 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشر على صفحتها في الفيسبوك: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1200 لاجئ إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 377 لاجئاً (113 امرأة و192 طفلاً) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 857 شخصاً (257 امرأة و437 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وفيما يتعلق بعودة النازحين إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد فخلال الـــ 24 ساعة الماضية لم تسجل أي تحركات. ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3.3 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 41 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية