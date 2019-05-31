ظريف: القدس متعلقة للمسلمين وللشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن “القدس متعلقة بالمسلمين والشعب الفلسطيني ولا يحق لأحد منح قبلة المسلمين الأولى للأميركيين والكيان الصهيوني او اتخاذ أي اجراء آخر يؤدي للمساس بأهداف الشعب الفلسطيني”.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الجمعة خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران قال ظريف، إن “رسالة اليوم هي أن القدس ليست للبيع؛ فالقدس ليست ملكاً لاميركا لتمنحه للكيان الصهيوني وليس بإمكان هذا الكيان أن يدعي ملكيته لها.” واضاف ظريف أن القدس متعلقة بالمسلمين والشعب اللسطيني ولا يحق لأحد منح قبلة المسلمين الأولى للأميركيين والكيان الصهيوني أو أن يتخذ أي اجراء آخر من شأنه أن يؤدي الى المساس بقضية الشعب الفلسطيني”.

في جانب آخر من حديثه، أعرب وزير الخارجية الايراني عن أسفه للبيان الصادر عن قادة بعض الدول العربية ضد ایران، قائلاً “هنالك عدد ضئيل من الحكام العرب وبغية الحفاظ على أنفسهم والتقدم بأهدافهم يحملون هذا التصور بأنه لو وقفوا الى جانب نتنياهو فإنهم بإمكانهم الوصول الى مآربهم”. وصرّح ظريف أن نتنياهو “لم يستطع حتى بقبته الحديدية أن يحمي كيانه فكيف بإمكانه حماية هذه الدول”. واضاف أنه “من الافضل لاجتماع منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد في مكة المكرمة اليوم أن يقوم بالعمل الذي تأسست المنظمة من اجله وهو دعم القدس والشعب الفلسطيني، بدلاً عن التبجحات التي اطلقت مساء امس ضد ايران وافرحت الكيان الصهيوني.”

واكد ظريف في الختام أنه “لا يحق لأحد أن يبيع القدس من جانب المسلمين، والذين يسعون وراء صفقة القرن سيصلون في الواقع الى افلاس القرن وستفشل مؤامراتهم”.

المصدر: ارنا