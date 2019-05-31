الذهب بصدد أول مكسب شهري منذ يناير بفعل تهديدات رسوم ترامب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لتتجه صوب أول مكاسبها الشهرية منذ يناير كانون الثاني بفعل تنامي الطلب على المعدن كملاذ آمن، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على جميع الواردات الآتية من المكسيك، مما أجج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تضافر خطر الرسوم الجديدة مع سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة هذا الشهر وحرب التجارة الممتدة بين الصين والولايات المتحدة، مما أفضى إلى رهانات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وفي الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1294.72 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد السعر حوالي 0.9 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي.

والمعدن بصدد الصعود للأسبوع الثاني على التوالي أيضا، وبلغت مكاسبه نحو 0.8 بالمئة هذا الأسبوع.

المصدر: روسيا اليوم