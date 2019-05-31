الأدميرال سياري: مسيرات يوم القدس العالمي تحمل رسالة مواجهة لصفقة القرن

شدد مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري، على أن “مسيرات يوم القدس العالمي تحمل رسالة مواجهة صفقة القرن ومفادها أن أرض فلسطين للفلسطينيين”.

وأشار الادميرال سياري، في تصريح للصحفيين على هامش مسيرات يوم القدس العالمي، الى أن “صفقة القرن الاميركية الاسرائيلية هي لتصفية القضية الفلسطينية لصالح كيان الاحتلال بدعم من الأنظمة الرجعية العربية”، قائلاً “هذه المسيرات تحمل رسالة مواجهة لصفقة القرن ومفادها أن أرض فلسطين هي للفلسطينيين ولن تفلح جميع المؤامرات والحيل، ومصير كل هذه المشاريع هو الفشل الذريع “.

المصدر: وكالة أنباء فارس