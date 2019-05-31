رئيس البرلمان الايراني: العديد من قادة المنطقة قلقون من سلوك واشنطن

أكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني الجمعة أن “العديد من قادة المنطقة قلقون من سلوك الاميركان، ولعلهم لا يجرؤون على التصريح بذلك، ولكنهم يتحدثون عن ذلك خلال الاجتماعات ومختلف المؤتمرات التي نعقدها معهم”. وفي كلمته قبيل صلاة الجمعة بطهران، قال علي لاريجاني إن “ما يلفت النظر الى صفقة القرن، هو من الذي اطلقها؟”، مضيفاً أن “صهر السيد ترامب، وهو تاجر يهودي شاب، مسؤول عن موضوع صفقة القرن؛ وقد أعلن ترامب مسبقا انه يحب “اسرائيل”، والآن جعله مسؤولاً عن هذه المهمة”.

وتابع أن “العديد من قادة المنطقة وكبار شخصياتها قلقون من هذا السلوك الاميركي، ولعلهم لا يجرأون ان يصرحوا بذلك، ولكنهم يتحدثون به في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات التي نعقدها معهم. وفي السياق، لفت لاريجاني إلى أن “البعض يقولون ان هذا الشاب (صهر ترامب) تم ارساله الى المنطقة ليثير حربا في المنطقة ويعود”.

المصدر: وكالة أنباء فارس