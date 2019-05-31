النائب مصطفى حسين تعليقا على توقيف مخلص جمركي في طرابلس: لفتح كل الملفات

اعتبر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين في بيان انه “بعدما اثرنا موضوع الهدر في مرفأ طرابلس، لا بد من توجيه تحية لمدير الجمارك في المرفأ على جهوده، اذ خطا خطوة مهمة في مكافحة الفساد عبر توقيف مخلص جمركي منذ أيام مرتبط بمجموعة فاسدة، مجددين الدعوة كي يعمم هذا النهج ليشمل كل المجموعات الفاسدة التي تتحكم ببعض المفاصل وتضيع على الدولة مداخيل ضخمة”.

ودعا حسين في بيانه “لفتح كل الملفات ليعود الحق الى أصحابه، ما يشكل في الوقت نفسه رادعاً امام من تسول له نفسه النهب والسرقة والتطاول على المال العام”.

واشار البيان الى ان “اقفال البؤر تباعاً وتناول الملفات ملفاً خلف اخر، هو الحل الأمثل لدعم خزينة الدولة المنهوبة، متعهدين الوقوف مع كل مسؤول يبادر للاصلاح وتوقيف الفاسدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام