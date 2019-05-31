الطقس غداً السبت انحسار الكتل الجافة والحرارة الى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الساحل، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

– الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة والجافة تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح يوم غد السبت.

* الطقس المتوقع في لبنان:



– الجمعة: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة.

– السبت: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة، التي تعود ضمن معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة حيث تسوء الرؤيا أحيانا على الساحل وتنشط الرياح.

– الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

– الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 18 الى 30 درجة، فوق الجبال من 20 الى 31 درجة، في الارز من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و60 %.

– حال البحر: منخفض الموج

– حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية