لاريجاني: قمع اميركا للمسلمين في المنطقة أدّى إلى تعزيز المقاومة

أكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني الجمعة أن “تواجد الأميركيين في المنطقة لقمع المسلمين، أدى الى تعزيز تيار المقاومة”. وفي تصريح للمراسلين خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي في طهران، قال لاريجاني “في السنوات الأخيرة، كانت المشاركة الشعبية في مسيرات يوم القدس العالمي دوماً سنداً جاداً للدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد، ولهذا فإن هذا الأمر سيبقي فلسطين في الاذهان”.

ورداً على سؤال “ماذا حدث خلال هذه الاربعين عاما، لنشهد ان الكيان الصهيوني يزداد ضعفا يوما بعد آخر، وتزداد جبهة المقاومة قوة؟”، قال لاريجاني “إن الأمر واضح؛ لأن السياسات التي تعتمد مشاريع السلام وامثالها، لم تصل إلى نتيجة، وكلما اصروا أكثر على هذه القضايا حصلوا على نتائج اقل، لكن تيار المقاومة لهذا السبب وأيضاً بسبب تواجد الاميركان في المنطقة لقمع المسلمين، ازداد قوة.”

المصدر: وكالة أنباء فارس