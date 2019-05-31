#بومبيو: نعمل من أجل حل سياسي للنزاع السوري ووضع نظام لمنع حدوث تصعيد من الجانب السوري أو الجانب التركي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 12:28
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حزب الله يحيي يوم القدس العالمي باحتفال يتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله في باحة عاشوراء ــ الجاموس اليوم 9:30 مساء
ملايين الإيرانيين يشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي نصرة للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى
العراق: مشاركة واسعة في مسيرات إحياء يوم القدس العالمي في العاصمة بغداد
السيد عبد الملك الحوثي في يوم القدس العالمي: القضية الفلسطينية بالنسبة لنا كمسلمين قاسم مشترك وقضية جامعة نلتف حولها
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات جمعة يوم القدس العالمي شرق غزة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة يحيى السنوار: نقف موقفا خاصا مع اشتداد الهجمة ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية
السنوار: سندك تل أبيب بأضعاف مضاعفة من الصواريخ ومن يفرط بالقدس ويتاجر بها فهو في صف الأعداء
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: مفاوضات التسوية لم تحقق لشعبنا شيئا وفشلت بالكامل
النخالة: رفض صفقة القرن هو محل اجماع فلسطيني وندعو لعقد لقاء وطني يجمع كافة مكونات شعبنا
النخالة للمنار: نريد ان تفهم تل ابيب ان لا خطوط حمر عند المقاومة وسيتم قصف كافة المدن المحتلة مهما كانت النتائج
النخالة للمنار: الضفة الغربية مع الوقت سيكون لها دور بارز في المقاومة والشعب الفلسطيني في الضفة شعب مقاتل
جمعية الوفاق الوطني البحرينية تجدد رفضها لمؤتمر البحرين وتؤكد أنه ليس من حق النظام أن يقرر استضافة هذا المؤتمر المشؤوم
آية الله الشيخ قاسم يدعو في يوم القدس العالمي للنفير العام والمواجهة المصيرية لتحرير فلسطين والقدس
إستشهاد فتى فلسطيني وإصابة شاب بحال خطيرة برصاص الاحتلال في منطقة واد ابو الحمص شرق بيت لحم
إستشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة
إعلام العدو: إصابة مستوطنين 2 أحدهما جراحه خطرة جدا في عملية طعن بالقدس المحتلة
الخارجية الإيرانية: نرفض وندين البيان الصادر عن بعض الدول العربية والخليج الفارسي واتهماتها التي لا اساس لها ضد إيران
الناطق باسم أنصار الله: حضرت في مسرحية القمم مشاكل السعودية وغابت هموم الأمة كالقضية الفلسطينية
محمد عبد السلام: بيان القمة العربية جاء معبرا عن توجه السعودية دون مراعاة مقام المشاركين كما أوضح رئيس العراق
محمد عبد السلام: لن يفت من عضد اليمن بيانات هزيلة ولن ينفع السعودية ما تحدثه من ضجيج
شهداء وجرحى في سلسلة تفجيرات ضربت مدينة كركوك العراقية
البنتاغون: إصرار تركيا على شراء منظومة أس 400 الروسية سييجبر واشنطن على فرض عقوبات عليها
الرئيس الأميركي يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 5 % على كل السلع الواردة من المكسيك إعتبارا من 10 حزيران / يونيو
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
#بومبيو: نعمل من أجل حل سياسي للنزاع السوري ووضع نظام لمنع حدوث تصعيد من الجانب السوري أو الجانب التركي (سبوتنيك)
منذ 35 mins
31 May، 2019
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