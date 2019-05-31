#بومبيو: نعمل من أجل حل سياسي للنزاع السوري ووضع نظام لمنع حدوث تصعيد من الجانب السوري أو الجانب التركي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 12:28

#بومبيو: نعمل من أجل حل سياسي للنزاع السوري ووضع نظام لمنع حدوث تصعيد من الجانب السوري أو الجانب التركي (سبوتنيك)

منذ 35 mins 31 May، 2019
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