قوات الاحتلال الاسرائيلي تحوّل مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، الالاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك واحياء يوم القدس العالمي.

وكثفت قوات الاحتلال من تعزيزاتها العسكرية عند أبواب ومداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وشرعت بعمليات تفتيش وتدقيق لكل القادمين.

وأنتشر المئات من الجنود الإسرائيليين في الشوارع، وأغلقوا منطقة باب العامود في القدس بشكل كامل وحولها إلى ثكنة عسكرية.

ومنعت قوات الاحتلال آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، الذين تجمعوا في الشوارع.

المصدر: وكالة يونيوز للأخبار