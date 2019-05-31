الجيش السوداني يغلق مكتب الجزيرة في الخرطوم (وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 10:51
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حزب الله يحيي يوم القدس العالمي باحتفال يتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله في باحة عاشوراء ــ الجاموس اليوم 9:30 مساء
ملايين الإيرانيين يشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي نصرة للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى
السيد عبد الملك الحوثي في يوم القدس العالمي: القضية الفلسطينية بالنسبة لنا كمسلمين قاسم مشترك وقضية جامعة نلتف حولها
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة يحيى السنوار: نقف موقفا خاصا مع اشتداد الهجمة ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية
السنوار: سندك تل أبيب بأضعاف مضاعفة من الصواريخ ومن يفرط بالقدس ويتاجر بها فهو في صف الأعداء
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: مفاوضات التسوية لم تحقق لشعبنا شيئا وفشلت بالكامل
النخالة للمنار: الضفة الغربية مع الوقت سيكون لها دور بارز في المقاومة والشعب الفلسطيني في الضفة شعب مقاتل
جمعية الوفاق الوطني البحرينية تجدد رفضها لمؤتمر البحرين وتؤكد أنه ليس من حق النظام أن يقرر استضافة هذا المؤتمر المشؤوم
آية الله الشيخ قاسم يدعو في يوم القدس العالمي للنفير العام والمواجهة المصيرية لتحرير فلسطين والقدس
الجيش السوداني يغلق مكتب الجزيرة في الخرطوم (وكالة الصحافة الفرنسية)
منذ 18 mins
31 May، 2019
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