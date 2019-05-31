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May 31 2019 - 10:51

قتلى وجرحى بينهم جنود اميركيين بتفجير سيارة مفخخة في كابول

منذ 24 mins 31 May، 2019
الجيش الاميركي في افغانستان
أخبار دولية - افغانستان

أعلنت الشرطة الافغانية، مقتل واصابة 7 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلاً للقوات الدولية في منطقة “قابل باي” شرقي العاصمة كابول صباح الجمعة، وذلك بعد يوم من انفجار آخر سقط فيه 6 قتلى. واشار المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرامرز ، لوكالة سبوتنيك إلى أن ” 7 اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة أولية لانفجار ناجم عن تفجير سيارة مفخخة شرقي العاصمة كابول”. من جانبها، اكدت القوات الاميركية اصابة ما لا يقل عن 4 جنود بالانفجار المذكور. وتبنت حركة طالبان مسؤولية الهجوم في كابول.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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