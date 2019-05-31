قتلى وجرحى بينهم جنود اميركيين بتفجير سيارة مفخخة في كابول

أعلنت الشرطة الافغانية، مقتل واصابة 7 اشخاص بانفجار سيارة مفخخة استهدفت رتلاً للقوات الدولية في منطقة “قابل باي” شرقي العاصمة كابول صباح الجمعة، وذلك بعد يوم من انفجار آخر سقط فيه 6 قتلى. واشار المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرامرز ، لوكالة سبوتنيك إلى أن ” 7 اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة أولية لانفجار ناجم عن تفجير سيارة مفخخة شرقي العاصمة كابول”. من جانبها، اكدت القوات الاميركية اصابة ما لا يقل عن 4 جنود بالانفجار المذكور. وتبنت حركة طالبان مسؤولية الهجوم في كابول.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية