اطلاق نار على فلسطيني بدعوى طعن صهيونيين بالقدس المحتلة

أطلق جنود الاحتلال صباح اليوم النار على مواطن فلسطيني بدعوى طعن اسرائيليين في القدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية ان صهيونياً (18 عاما) أصيب بالقرب من كنيس “هورفا” في المدينة القديمة بالقدس بجراح طفيفة، فيما أصيب صهيوني آخر في الخمسينيات بالقرب بوابة باب العامود بالقدس بطعن في الرقبة والرأس ووصفت جراحه بالخطيرة.

وأضافت ان طواقم “نجمة داود الحمراء” قامت بنقل المصابين الى المشفى لتلقي العلاج، فيما لم يعرف الوضع الصحي للشاب الفلسطيني، فقد اكتفت الصحافة العبرية بالقول انه تم “تحييده” من قبل جنود الاحتلال.

وأفادت “وكالة معاً” ان “قوات الاحتلال اغلقت كافة ابواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى، ومنعت الالاف من المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى، وهم الان في الشوارع”.

المصدر: وكالة معاً