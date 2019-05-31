قوات الاحتلال تطلق النار على منفذ عملية الطعن بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة (وكال معا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 09:19

قوات الاحتلال تطلق النار على منفذ عملية الطعن بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة (وكال معا)

منذ 52 mins 31 May، 2019
أخبار موقع المنار

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