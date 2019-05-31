اصابة صهيونيين اثنين في عملية طعن بالقدس المحتلة (وكالة معا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 09:19

اصابة صهيونيين اثنين في عملية طعن بالقدس المحتلة (وكالة معا)

منذ 53 mins 31 May، 2019
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