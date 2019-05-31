احصاءات غرفة التحكم المروري : سقوط 19 جريحاً في 17 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 09:19
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حزب الله يحيي يوم القدس العالمي باحتفال يتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله في باحة عاشوراء ــ الجاموس الجمعة 9:30 مساء
غزة: إنعقاد المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية ويوم القدس العالمي تحت عنوان "لا لصفقة القرن"
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة يحيى السنوار: نقف موقفا خاصا مع اشتداد الهجمة ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية
السنوار: سندك تل أبيب بأضعاف مضاعفة من الصواريخ ومن يفرط بالقدس ويتاجر بها فهو في صف الأعداء
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: مفاوضات التسوية لم تحقق لشعبنا شيئا وفشلت بالكامل
النخالة: رفض صفقة القرن هو محل اجماع فلسطيني وندعو لعقد لقاء وطني يجمع كافة مكونات شعبنا
النخالة للمنار: نريد ان تفهم تل ابيب ان لا خطوط حمر عند المقاومة وسيتم قصف كافة المدن المحتلة مهما كانت النتائج
النخالة للمنار: الضفة الغربية مع الوقت سيكون لها دور بارز في المقاومة والشعب الفلسطيني في الضفة شعب مقاتل
مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يبدأ بحفر أرضية لبناء جدار إسمنتي في منطقة التحفظ برأس الناقورة
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابا على حاجز سالم شمال الضفة الغربية المحتلة
جمعية الوفاق الوطني البحرينية تجدد رفضها لمؤتمر البحرين وتؤكد أنه ليس من حق النظام أن يقرر استضافة هذا المؤتمر المشؤوم
آية الله الشيخ قاسم يدعو في يوم القدس العالمي للنفير العام والمواجهة المصيرية لتحرير فلسطين والقدس
شهداء وجرحى في سلسلة تفجيرات ضربت مدينة كركوك العراقية
الخارجية الروسية: ادعاءات البنتاغون حول احتمال قيام موسكو بتجربة نووية "استفزاز فظ"
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: السلوك الامريكي في العالم يتجاوز كل الحدود
إصابة 3 مواطنين بإطلاق الرصاص الحي في محيط مقر الإعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم
السيد عبد الملك الحوثي في يوم القدس العالمي: القضية الفلسطينية بالنسبة لنا كمسلمين قاسم مشترك وقضية جامعة نلتف حولها
مصدر عسكري يمني: مقتل وجرح العشرات من قوى العدوان السعودي الامريكي بينهم قيادات خلال صد محاولة تقدم لهم في الضالع
الشرطة الأفغانية: مقتل ستة أشخاص على الأقل في هجوم استهدف "جامعة الدفاع الوطني الأفغانية" غرب كابول
فرنسا: محتجو السترات الصفراء يتظاهرون أمام شركة أمازون في شرق فرنسا
أ ف ب: 750 ألف أوروبي طلبوا الإقامة في بريطانيا في الاشهر الاربعة الاولى من 2019
مقتل 7 كوريين جنوبيين و21 مفقودا جراء غرق مركب سياحي في الدانوب في بودابست
أ ف ب: نمو أرباح مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة 44% في الربع الأول من 2019
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
احصاءات غرفة التحكم المروري : سقوط 19 جريحاً في 17 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
31 May، 2019
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