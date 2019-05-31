وصول جثامين الطلاب الاربعة الذين قضوا في اميركا الى بيروت فجرا

أنجزت الهيئة العليا للاغاثة، مهمة استلام جثامين الطلاب الاربعة الذين قضوا اثر حادث في الولايات المتحدة الاميركية وهم: حسين علي صالح، حسين ياسر صعب، حسين موسى ايوب وحسين احمد غشام.

وقد وصلت جثامينهم فجر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي على متن الخطوط التركية، وتم نقلهم في سيارات الصليب الاحمر اللبناني الى بلدتهم يارون – قضاء بنت جبيل، ليواروا في الثرى عند الرابعة عصرا في جبانة البلدة.

واكد نائب رئيس البلدية حسين جعفر ان “قافلة الحزن اليوم كبيرة على بلدة يارون لانهم يدفعون ثمن الاغتراب مرتين، مرة من العدو الاسرائيلي ومرة من الاغتراب”، شاكرا لرئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير اتصالهما واهتمامهما في الموضوع، بالاضافة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب علي بزي وكل من “وقفوا معنا خلال هذه المأساة، من دون ان ننسى الصليب الاحمر والدفاع المدني”، مشيرا الى ان “هذا الحزن هو لكل لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام