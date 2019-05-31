84 مدينة حول العالم تستعد لمظاهرات يوم القدس العالمي

تستعد 84 مدينة في نحو ثلاثين دولة في قارات العالم للاحتفال بيوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك الذي يصادف في الـ31 من أيار/مايو المقبل.

ووصلت إلى وكالات الانباء، دعوات من منظمات وأحزاب وقوى وجمعيات تؤكد عزمها تنظيم مسيرات شعبية للتعبير عن دعمها للقدس وللقضية الفلسطينية، ورفضها لصفقة القرن التي سيتم تدشينها نهاية الشهر المقبل في البحرين بتدبير أميركي إسرائيلي.

وستنطلق أولى مسيرات يوم القدس من اندونيسيا وماليزيا وايران والعراق، وستشارك في المسيرات 19 مدينة هندية، و24 مدينة باكستانية، وستقام مراسم يوم القدس العالمي في 12 ولاية أميركية، وثمانية بلدان أوروبية، و11 دولة في أفريقيا، بالإضافة إلى سيدني ومالبون في أستراليا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المدن في العالم التي ستنضم إلى إحياء يوم القدس إلى 150 مدينة.

ومن المتوقع أن يتدفق الألاف من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء يوم القدس العالمي، وفي ذات السياق أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستنفذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس.

وستنطلق مسيرات مليونية من مختلف المدن الايرانية، وتنظم 4 مدن عراقية مسيرات حاشدة أبرزها مسيرة سينظمها الحشد الشعبي في بغداد، كما أعلنت صنعاء عن مسيرة كبرى دعما للقدس.

المصدر: فلسطين اليوم