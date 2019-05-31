مسيرة احتجاجية للنساء باتجاه مقر الجيش السوداني

شاركت مئات النساء السودانيات الخميس في الخرطوم بمسيرة احتجاجية باتجاه مقر الجيش، ذلك بعد إطلاق قادة الاحتجاج دعوات إلى تظاهرة كبرى لمطالبة العسكريين بنقل السلطة إلى المدنيين.

ومنذ 6 نيسان/أبريل، بدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش، ويطالب المحتجون الآن برحيل القادة العسكريين الذين تسلموا السلطة بعد البشير.

وهتفت مئات النساء من جميع الأعمار وقطاعات العمل “حرية وسلام وعدالة! السلطة المدنية هي خيار الشعب”، وقد حملن أعلام السودان ولافتات.

وقالت هيام التاج وهي صحافية ثلاثينية شاركت بالتظاهرة “المرأة السودانية تطالب بالعديد من الحقوق، بما فيها العدالة والمساواة والديموقراطية والسلطة المدنية والحكم الرشيد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية