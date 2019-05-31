مزهر يدعو لتشكيل جبهة عربية إسلامية عريضة لمواجهة صفقة القرن

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعضو لجنة مسيرة العودة وكسر الحصار جميل مزهر أنه لا يمكن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات تصفية القضية إلا من خلال المواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي وتقاطع النيران مع جميع جبهات المقاومة.

وأوضح مزهر خلال المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية أن صفقة القرن لا تستهدف القدس وفلسطين فحسب بل تستهدف كل الدول والأقطار العربية والإسلامية وتشكل خطراً على امنها المجتمعي، وخضارتها، وتاريخها، ما يستدعي تشكيل جبهة عربية إسلامية لمواجهة صفقة القرن.

وأكد أن الفلسطينيين لا يمكنهم التنازل أو التخلي عن ذرة تراب من فلسطين مهما بلغت الضغوط والمحاولات الصهيونية والأمريكية، مشيراً إلى أنَّ فلسطين من نهرها إلى بحرها ملك للشعب الفلسطيني لا يملك أي احد التنازل أو التخلي أحد، ولا تستطيع كل أموال ومؤامرات وتزييف الأمريكي والصهيوني مهما بلغت أن تمس ذلك الحق.

المصدر: فلسطين اليوم