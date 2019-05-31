هبوط سعر”برنت” لأقل من 65 دولارا لأول مرة منذ 8 آذار/مارس

انخفض سعر العقود الآجلة لبرميل نفط “برنت” بنسبة 4.21% ليصل إلى 64.96 دولار، بحسب نتائج التداولات في بورصة البترول الدولية في لندن، الخميس.

وآخر مرة هبط فيها سعر برميل خام القياس العالمي المزيج “برنت” لأدنى من 65 دولارا 8 مارس الماضي.

وعزا محللون تراجع أسعار النفط إلى انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف من تباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يرى خبراء أنها تمثل عامل خطر على أسواق النفط.

وتلقى أسعار النفط دعما هذا العام من تخفيضات في الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين رئيسيين آخرين، وأيضا تراجعات في الإمدادات من إيران وفنزويلا العضوين في أوبك بسبب العقوبات الأمريكية.

ومنذ أن بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإمدادات في يناير الماضي، هبطت أسعار النفط حوالي 30%.

المصدر: وكالات