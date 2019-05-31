طائرة روسية تحلق فوق قاعدة للغواصات الاستراتيجية الأمريكية

نفذت طائرة عسكرية روسية من طراز Tu-154M LK-1، تحليقا جديدا فوق أراضي الولايات المتحدة، شملت موقعا توجد فيه قاعدة للغواصات الاستراتيجية الأمريكية.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن مصدر مطلع أن الطائرة الروسية التي هبطت، الأربعاء، في قاعدة “رايت باترسون” العسكرية في ولاية أوهايو الأمريكية، نفذت، اليوم الخميس، تحليقا دام ساعات كثيرة فوق قواعد ومنشآت عسكرية استراتيجية تقع بطول الشواطئ الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة أدت مهمتها في إطار المعاهدة الدولية الخاصة بالأجواء المفتوحة.

وحلقت طائرة Tu-154M LK-1 فوق كل من قاعدة “كينغز باي” بولاية جورجيا، حيث تتمركز الغواصات الاستراتيجية المزودة بصواريخ “ترايدنت 2” العابرة للقارات، وقاعدة “مايبورت” للبحرية الأمريكية في المحيط الأطلسي، وقاعدة لسلاح الجو الأمريكي على رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا، حيث تقع منصات إطلاق فضائية أمريكية.

المصدر: وكالات