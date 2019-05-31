انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة

انطلقت ليلة الجمعة في مكة المكرمة أعمال القمة العربية الطارئة التي دعا لانعقادها الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز.

وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، قال الملك السعودي إن”القمة العربية الطارئة تنعقد لمواجهة التحديات الإقليمية”، مشيرا إلى أن “القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه”.

واتهم الملك سلمان إيران “بالاستمرار في تجاوز القوانين الدولية”، موضحا: “نواجه اليوم تهديدا للأمن العربي تمثل بالهجوم على السفن قرب مياه الإمارات ومحطتي ضخ النفط بالسعودية”.

وتابع بالقول: “دولنا وشعوبنا استطاعت مواجهة المكائد الإيرانية وتحقيق التقدم الاقتصادي. ويدنا ممدودة للتعاون مع دول المنطقة لتعزيز التنمية بما في ذلك الشعب الإيراني”.

من جانبه، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أن “تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدا خطيرا”، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة.

وتابع أبو الغيط: “إننا نتضامن مع السعودية. وأمن الخليج من أمن العرب”.

المصدر: وكالات