كتائب القسام: المقاومة تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، في تدوينة له على “تليغرام” في “يوم القدس العالمي”، أن القدس ستظل أيقونة الصراع ووجهة البندقية وبوصلة المقاومة.

وقال أبوعبيدة: “في يوم القدس العالمي نؤكد للعالم بأن القدس ستظل أيقونة الصراع ووجهة البندقية وبوصلة المقاومة وسنبذل من أجلها كل غال ونفيس ولن نسمح بتغيير هويتها أو سرقة إرث الأمة المتجذر فيها”.

وأضاف: “أن المقاومة في فلسطين تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار التي تستهدف القدس والأقصى وقضية فلسطين”.

المصدر: موقع المنار