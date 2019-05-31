الكشف عن خطط وزارة الدفاع الروسية لإطلاق صواريخ عابرة للقارات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2019 - 04:22

الكشف عن خطط وزارة الدفاع الروسية لإطلاق صواريخ عابرة للقارات

منذ 1 ساعة 31 May، 2019
5cf02d5ad437503b788b45db
أخبار دولية - روسيا

أظهرت وثائق لوزارة الدفاع الروسية أنها تخطط لإجراء عمليات إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات خلال السنوات الـ3 المقبلة، بما في ذلك صواريخ “سارمات” الحديثة.

وحسب الوثائق، فإن وزارة الدفاع تخطط لعمليتي إطلاق صواريخ “سارمات” و3 عمليات لإطلاق صواريخ “يارس” و4 عمليات لإطلاق صواريخ “توبول” خلال الفترة 2019 – 2021.

وتتعلق الوثائق بإعلان وزارة الدفاع الروسية مناقصة مغلقة لشراء خدمات التأمين أثناء نشاطها في الفترة المذكورة.

يذكر أن صاروخ “سارمات” الثقيل هو أحدث الصواريخ الروسية، ومن المقرر أن يبدل صواريخ “فويفودا” الاستراتيجي. ومن المخطط البدء بتسليح وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بهذا الصاروخ ابتداء من عام 2021.

وسبق لرئيس مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية دميتري روغوزين أن أعلن أن هذا الصاروخ قادر على اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة