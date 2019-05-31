ظريف: مستعد للذهاب إلى الرياض غدا إذا كان لدى السعودية الاستعداد

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن استعداده للذهاب إلى العاصمة السعودية حتى إن كان ذلك غدا في حال غيرت حكومة المملكة السعودية سياساتها تجاه إيران.

وقال ظريف، في لقاء خاص مع قناة “العالم” الإيرانية، الخميس، قبيل انطلاق أعمال القمتين الطارئتين العربية والخليجية في مكة المكرمة، قبل يوم من استضافتها القمة الإسلامية: “نحن منفتحون على دول الخليج ولكن للأسف، دولتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقا آخر، طريقا خطرا عليها قبل أن يكون خطرا على الجميع”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “إذا كان لدى الحكومة السعودية الاستعداد لتغيير سياساتها، سأستطيع أن أذهب غدا إلى الرياض”.

وأوضح ظريف أن رسالة جولته في المنطقة وخارجها تكمن في ضرورة أن تتوقف أمريكا عن خرقها للقوانين وعن فرضها حربا غير قانونية على الشعب الإيراني.

المصدر: قناة العالم