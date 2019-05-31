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May 31 2019 - 02:37

روسية تتولى أمانة الأمم المتحدة في جنيف

منذ 25 mins 31 May، 2019
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الامم المتحدة

ستتولى المواطنة الروسية، تاتيانا فالوفايا، رئاسة مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، بموجب قرار اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وفي موجز صحفي، أعلن فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للمنظمة، اليوم الخميس، أن غوتيريش “عيّن تاتيانا فالوفايا أمينة عامة جديدة لمقر الأمم التحدة في جنيف”.

وذكر فرحان حق أن فالوفايا التي ستخلف في هذا المنصب الدنماركي ميخائيل ميللر، تملك “خبرة وافية في مجالات الصحافة والدبلوماسية والخدمات العامة”.

وتتولى فالوفايا حاليا وزارة التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوروآسيوية.

المصدر: وكالات

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