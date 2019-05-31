مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة المعتكفين إلى متابعة عملهم كالمعتاد اعتباراً من صباح غد على أن يتحمّل كلّ منهم مسؤوليته عن موقفه

اصدر عن مجلس القضاء الاعلى البيان الاتي: “عقد مجلس القضاء الأعلى بتاريخ اليوم الخميس إجتماعا مع السادة الرؤساء الأول الاستئنافيين، وأخذ علما بأن عددا كبيرأ من القضاة المعتكفين عاد إلى العمل؛

ولما كان مجلس القضاء الأعلى في بيانه الأخير قد طالب بأن يعود المعتكف منكم الى عمله، ولا سيما أن

هدا الإعتكاف حصل مع تغييب لمرجعية مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن أن المتابعات مع الجهات

المعنية كانت إيجابية في المحافظة على استقلال صندوق تعاضد القضاة وضماناته والمقومات اللازمة

لاستمراره في أداء دوره الضامن على أكمل وجه وفي المستويات كافة ومنها الطبابة والتعليم، على ما أكده

رئيس مجلس ادارته ولما كان قانون استقلالية السلطة القضائية يمثل الهدف الأساس الذي يعمل المجلس على تحقيقه بالتنسيق مع معالي وزير العدل ودعم مطلق من فخامة رئيس الجمهورية، وهو يتابع الأمر للمضي قدما في الآلية التشرعية؛

وحرصا منه على حسن سير العمل القضائي، وحفاظا على حقوق المواطنين؛ فإن المجلس يدعو السادة القضاة الذين ما زالوا معتكفين إلى متابعة عملهم كالمعتاد اعتبارا من صباح يوم غد على أن يتحمل كل منهم مسؤوليته عن موقفه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام