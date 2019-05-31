بدء أعمال “القمة الخليجية الطارئة” برئاسة السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 00:49
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حزب الله يحيي يوم القدس العالمي باحتفال يتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله في باحة عاشوراء ــ الجاموس الجمعة 9:30 مساء
بدء أعمال “القمة الخليجية الطارئة” برئاسة السعودية
منذ 1 ساعة
30 May، 2019
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