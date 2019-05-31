العالم الاسلامي يحيي يوم القدس غداً بمواجهة التآمر، وكلمة للسيد نصر الله في الضاحية

يحيي العالم العربي والإسلامي غداً يوم القدس العالمي الذي يحل متزامنا هذا العام مع ما يسمى صفقة القرن الهادفة لاسقاط الحقوق الفلسطينية ووسط قمم خليجية بوجه ايران والقضية الفلسطينية.

وبكّر قطاع غزة بإحياء المناسبة اليوم، والتي اكد خلالها رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار، أن صفقة القرن لن تمر، داعيا الى أكبر مشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي في الداخل والخارج.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة دعا إلى تحويل التهديد الذي تتعرض له القضية الفلسطينية الى فرصة للجميع، وعقدِ لقاءٍ وطنيٍ يجمعُ كافةَ قوى الشعبِ الفلسطيني، للعودة من خلالِهِ إلى مشروعِ منظمةِ التحريرِ، وميثاقِها الوطنيِّ الذي يدعو إلى التحريرِ والعودة.

وكانت دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة المليونية يوم غد الجمعة على حدود قطاع غزة تحت عنوان “يوم القدس العالمي”.

ايران

وتستعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإحياء يوم القدس بمسيراتها المليونية وهي التي انطلقت منها هذه المناسبة وتجسدت في دعم المقاومين على مدى عقود. واكد الإمام الخامنئي امس يؤكد أن مصير صفقة القرن هو الفشل .

لبنان



وفي لبنان، يحيي حزب الله يوم القدس بمهرجان “نحو القدس”، عند التاسعة والنصف من مساء غد في باحة عاشوراء في الضاحية ويتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي كان دعا لأوسع مشاركة في المهرجان تأكيدا لارادة الوقوف بوجه التآمر على القدس وفلسطين. كما سيتم احياء المناسبة في العديد من المناطق.

المصدر: موقع المنار