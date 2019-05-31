أمسية شعرية بيوم التحرير والقدس في حارة حريك

لمناسبة #عيد_المقاومة_والتحرير و #يوم_القدس العالمي اقام المركز الثقافي لبلدية حارة حريك وجمعية #إبداع في لبنان #أمسية_شعرية بعنوان “أكناف” على مسرح المركز بحضور رئيس جمعية إبداع الشاعر علي عباس ، نائب رئيس جمعية الخطاطين اللبنانيين محمد المؤذن ومديرة مركز المطالعة الاستاذة منى عربيد وحشد من المهنئين.

بعد تقديم من الاعلامية صفاء مسلماني وتلاوة قرآنية للقارىء مصطفى النمر والنشيد الوطني اللبناني توالى الشعراء والشاعرات على إلقاء قصائدهم وهم : علي قبوط ، احمد سرحان ، فاطمة السحمراني ، زينب قنديل ، آلاء مسلماني ومحمد مهدي عبد الكريم. فيما تولى تنسيق الأمسية الشاعر ناديا الحقاني. واختتمت الأمسية بكلمة رئيس ابداع التي أكد فيها على حضور القدس في وجدان الأمة ويومها العالمي من تجليات روح المقاومة التي أطلقها الامام الخميني الراحل ، واضاف : نحن في ابداع ملتزمون نهج المقاومة الابداعية ورفع المستويات الثقافية الفنية والأدبية .. وقام بعدها مع عربيد بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين .