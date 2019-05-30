الناطق العسكري باسم كتائب القسام: المقاومة في فلسطين تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2019 - 22:57

الناطق العسكري باسم كتائب القسام: المقاومة في فلسطين تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار

منذ 34 mins 30 May، 2019
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