الناطق العسكري باسم كتائب القسام: المقاومة في فلسطين تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2019 - 22:57
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حزب الله يحيي يوم القدس العالمي باحتفال يتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله في باحة عاشوراء ــ الجاموس الجمعة 9:30 مساء
غزة: إنعقاد المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية ويوم القدس العالمي تحت عنوان "لا لصفقة القرن"
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة يحيى السنوار: نقف موقفا خاصا مع اشتداد الهجمة ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية
السنوار: سندك تل أبيب بأضعاف مضاعفة من الصواريخ ومن يفرط بالقدس ويتاجر بها فهو في صف الأعداء
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: مفاوضات التسوية لم تحقق لشعبنا شيئا وفشلت بالكامل
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مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يبدأ بحفر أرضية لبناء جدار إسمنتي في منطقة التحفظ برأس الناقورة
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابا على حاجز سالم شمال الضفة الغربية المحتلة
الخارجية الروسية: ادعاءات البنتاغون حول احتمال قيام موسكو بتجربة نووية "استفزاز فظ"
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: السلوك الامريكي في العالم يتجاوز كل الحدود
إصابة 3 مواطنين بإطلاق الرصاص الحي في محيط مقر الإعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم
مصدر عسكري يمني: مقتل وجرح العشرات من قوى العدوان السعودي الامريكي بينهم قيادات خلال صد محاولة تقدم لهم في الضالع
الناطق العسكري باسم كتائب القسام: المقاومة في فلسطين تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار
منذ 34 mins
30 May، 2019
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