فيديوغراف عن يوم القدس: يوم سنوي لرفض احتلال “اسرائيل” لفلسطين

أصدر مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير فيديوغراف عن يوم القدس العالمي يتضمن تعريف بالمناسبة وأهدافها وأبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. ويتضمن الفيديوغراف الإشارة إلى أن يوم القدس مناسبة عالمية أطلقه الامام الخميني رحمه الله عام 1979 للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وتحديد نهار الجمعة الاخير من شهر رمضان المبارك يوم لإحياءه.

وذكر الفيديوغراف أهداف احياء هذا اليوم المتمثلة بـ “ايقاف مشروع الغاء فلسطين من خارطة الجغرافيا العالمية”، “المطالبة بالحقوق القانونية للشعب الفلسطيني”، “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم”، ” تعبير الشعوب عن ارادتها ورأيها تجاه القضية الفلسطينية”.

هذا واشار الفيديوغراف إلى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وهي “مصادرة الاراضي، التهجير، بناء المستوطنات، مشروع صفقة القرن لتصفية القضية”.

المصدر: يونيوز