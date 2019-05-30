الطقس غداً قليل الغيوم ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وتعود السبت الى معدلاتها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2019 - 22:56

الطقس غداً قليل الغيوم ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وتعود السبت الى معدلاتها

منذ 2 ساعة 30 May، 2019
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