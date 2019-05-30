“تيار الوفاء وحركة حق” يدعوان البحارنة لأوسع مشاركة في يوم القدس العالمي

دعا “تيار الوفاء الإسلامي وحركة الحريات والديمقراطية (حق)” في بيان لهما جماهير الشعب البحراني الغيور لأوسع مشاركة في يوم القدس العالمي والموافق لآخر جمعة من شهر رمضان المبارك، وذلك تحت شعار نحوَ القدس، لا لصفقة القرن”.

وقال البيان “يا أبناء البحرين الغيارى هبوا لتلبية النداء وكونوا مع الأقصى وفلسطين”، وتابع “هاهو الأقصى ينتظر منكم موقف الرفض لما يسمى مؤتمر البحرين، المؤتمر التطبيعي المشؤوم المزمع عقده في المنامة براعية صهيوأمريكية، وخيانة خليفية سعودية إماراتية”.

واضاف البيان ان “موقفكم غداً في تظاهرات يوم القدس العالمي سيكون أبلغ رسالة في وجه خونة قضية الأمة، وهي رسالة هامة جداً نظراً للظروف الأقليمية وشدة التآمر على فلسطين وشعبها المرابط”، واكد ان “هذا الموقف سيكشف للعالم أجمع وحدتكم في مواجهة التطبيع الخليفي مدفوع الأجر مع الصهاينة”، وتابع “يا أبناء شعبنا لبُّوا النداء وكونوا كما أنتم أهل الوفاء لقضايا الأمة والمستضعفين وعلى رأسها قضية الأمة الكبرى قضية فلسطين المحتلة”.

المصدر: بريد الموقع