“تجمع العلماء”: لإحياء يوم القدس والتأكيد على رفض “صفقة القرن”

اكد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان أن “يوم القدس العالمي يكتسب هذا العام أهمية استثنائية بسبب المؤامرة الكبرى التي تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تنفيذها في المنطقة، والتي سميت بصفقة القرن والهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

واعتبر التجمع في بيان له الخميس ان “الدعوة التي وجهتها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة المليونية غدا الجمعة على حدود قطاع غزة، تحت عنوان (يوم القدس العالمي) تكليفا واجبا يظهر من خلاله من استكان للاحتلال وأذعن له، ومن يرفضه ويسعى بكل قوة إلى إزالته”.

ودعا التجمع إلى “إحياء يوم القدس العالمي في لبنان والذي اتخذ عنوان لا لصفقة القرن بكل وسائل الإحياء والمشاركة المكثفة بالفعاليات التي ستقام للتعبير عن وقوف الشعب اللبناني إلى جانب القضية الفلسطينية ورفضه لصفقة القرن التي تتضمن بصراحة توطين الفلسطينيين في لبنان ما يناقض فقرة أساسية في الدستور اللبناني”.

وحث التجمع “العالم الإسلامي والعربي إلى الخروج بمسيرات ضخمة في هذا اليوم، وبخاصة في الدول التي ستشارك في الصفقة للتعبير عن رأي شعوبنا بها ورفضهم لها وإصرارهم على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالرجوع إلى بلده وبيته الذي هجِّر منه هو أو أهله”.

ورأى التجمع أن “الكيان الصهيوني الذي يعاني من أزمة داخلية كبرى عبر عنها من خلال الفشل في تأليف حكومته وحل الكنيست لنفسه يجعل منه كيانا هشا في جبهته الداخلية ما يوجب اغتنام الفرصة لعدم السماح له في زمان ضعفه القرن أن يمرر ما لم يستطع إمراره في زمان قوته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام