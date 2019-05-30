لبنان: إقفال ملحمة في البابلية يستثمرها سوري مخالفا نظام الاقامة وقانون العمل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2019 - 20:59

لبنان: إقفال ملحمة في البابلية يستثمرها سوري مخالفا نظام الاقامة وقانون العمل

منذ 2 ساعة 30 May، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

أقفلت القوى الامنية اللبنانية ملحمة يستثمرها شخص من التابعية السورية في بلدة البابلية قضاء صيدا – الزهراني لمخالفته نظام الإقامة وقانون العمل، بحسبب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “أقفلت دورية من شعبة الإستقصاء والتحقيق” في مركز الزهراني الإقليمي وبمؤازرة من عناصر من معلومات الأمن العام الأمن القومي – شعبة الجنوب، ملحمة يستثمرها شخص من التابعية السورية في بلدة البابلية قضاء صيدا – الزهراني بالشمع الأحمر، بعد أخذ إشارة القضاء المختص، لمخالفته نظام الإقامة وقانون العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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