لبنان: إقفال ملحمة في البابلية يستثمرها سوري مخالفا نظام الاقامة وقانون العمل

أقفلت القوى الامنية اللبنانية ملحمة يستثمرها شخص من التابعية السورية في بلدة البابلية قضاء صيدا – الزهراني لمخالفته نظام الإقامة وقانون العمل، بحسبب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “أقفلت دورية من شعبة الإستقصاء والتحقيق” في مركز الزهراني الإقليمي وبمؤازرة من عناصر من معلومات الأمن العام الأمن القومي – شعبة الجنوب، ملحمة يستثمرها شخص من التابعية السورية في بلدة البابلية قضاء صيدا – الزهراني بالشمع الأحمر، بعد أخذ إشارة القضاء المختص، لمخالفته نظام الإقامة وقانون العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام