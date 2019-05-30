رئيس أركان الجيش المصري يأمر الجنود في سيناء بـ”اليقظة للتصدي لتهديدات محتملة” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 30 2019 - 21:00

رئيس أركان الجيش المصري يأمر الجنود في سيناء بـ”اليقظة للتصدي لتهديدات محتملة”

منذ 2 ساعة 30 May، 2019
5cefeab4d437505b6d8b45b0
عربي وإقليمي - مصر

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، حواجز أمنية شمال ووسط سيناء، خلال زيارته لقوات التأمين هناك المختصة بالقضاء على العناصر المسلحة.

وتابع رئيس أركان حرب الجيش المصري مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم في قطاع تأمين شمال سيناء.

كما أكد الفريق محمد فريد “ثقة القيادة السياسية المصرية والقيادة العسكرية في قدرة مقاتلي شمال ووسط سيناء على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة”، مشددا على “ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة”.

والتقى أيضا الفريق محمد فريد عددا من مقاتلي شرق القناة والجيش الثالث الميداني وسط سيناء.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة