سلسلة اخبار محلية متفرقة

أمهل موظفو مستشفى جزين الحكومي الحكومةَ مدة أسبوعٍ لتنفيذِ الوعودِ بدفعِ رواتبهم المستحقةِ منذُ ما يزيدُ عن أربعةِ أشهرٍ اضافةً الى المبالغ المستحقةِ لهم عن الأعوامِ السابقةِ قبلَ الاعلانِ عن حالِ الطوارئِ في المستشفى واتخاذِ الخطواتِ التصعيدية.

الموظفون ناشدوا رئيسَ الجمهوريةِ وجميعَ المعنيينَ ايجادَ الحلولِ الجذريةِ والنهائيةِ للمشكلةِ التي تتفاقمُ يوماً بعدَ يومٍ في المستشفى والنهوضَ بهذا الصرحِ الطبي.

كما أشاروا إلى أنَّ مهلةَ الاسبوعِ جاءت كبادرةِ حسنِ نيةٍ تسبقُ اجتماعَهم بوزيرِ الصحةِ يومَ الاثنينِ المقبل .

------------------------------------------

بحث وزيرُ الصحة العامة جميل جبق مع وفدٍ من منظمة اليونيسف في عددٍ من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان وصحتِه لا سيما المواضيعِ التي تهتمُ بها المنظمةُ حالياً . كما ناقش جبق مع وفدٍ من نقابةِ مستوردي الأدويةِ ونقابةِ اتحادِ الفنادقِ ومؤسساتِ التغذيةِ في آخرِ مستجداتِ واقعِ الدواءِ في لبنانَ والأسسِ والسياساتِ التي سيتمُ العملُ وفقَها للنهوضِ بهذا القطاع. ومن زوار الوزير جبق أيضاً، عضوُ كتلةِ التنميةِ والتحرير النائب فادي علامة، الذي تطرقَ إلى عددٍ من الملفات الصحية التي يحتاجُها جهازُ الأطباءِ والتمريضِ لتطويرِ المستشفياتِ والخدماتِ المقدمةِ للمرضى.

------------------------------------------

جددت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان رفضَها التام لقانون الإيجارات الجديد، ودعت الدولةَ إلى الإسراعِ في وضعِ خطةٍ اسكانية تنقذُ المستأجرينَ مما وصفتهُ بتفلتِ بعضِ التجار والسماسرة. وخلال مؤتمرٍ صحافي عقدته اللجنة في بيروت، حذر رئيسُ الإتحادِ الوطني للنقابات كاسترو عبد الل من سلسلةِ تحركاتٍ تصعيديةٍ سيتمُ البدءُ بها تدريجياً بعدَ عيدِ الفطر، بدءاً من التظاهرِ وصولاً إلى قطعِ الطرقات ونصبِ الخيامِ في الساحاتِ العامةِ وأمامَ مراكزِ الدولة.

------------------------------------------

أفاد مراسل المنار أنَّ جيش الاحتلال بدأ بحفر أرضية لبناء جدار إسمنتي في منطقة التحفظ عند رأس الناقورة، ما قد يؤثرُ على الحدود البحرية لأنَّها على تماس مباشر معها.

------------------------------------------

في أجواء عيدِ المقاومة والتحرير، أقام حزبُ الله احتفالاً في الساحة العامة لبلدة الناقورة الجنوبية. حضر الإحتفالَ عددٌ من الشخصياتِ والفاعلياتِ وعلماءُ دينٍ إلى جانبِ جمعٍ من الأهالي وقد تخللَ الإحتفالَ كلماتٌ اكدت دورَ المقاومةِ كخيارٍ أساسيٍ لحمايةِ الأرضِ وتحريرِها من الاحتلال الإسرائيلي. وفي الختام شارك الحضورُ بالأناشيدِ الوطنيةِ التي قُدمت احتفالاً بذكرى النصرِ في الخامسِ والعشرينَ من ايار.

------------------------------------------

اطلقَ اتحاد بلدياتِ بعلبك المرحلةَ الثانيةَ من تنفيذِ ثلاثةِ مشاريعَ حيويةٍ في بعلبك وبلداتش الجوار وهي استكمالُ المكتبةِ العامة ومشروعُ القصر البلدي في يونين ، وتأهيلُ دوارِ دورس عندَ المدخلِ الجنوبي لبعلبك . واعلن عن هذه المشاريعِ خلالَ حفلِ افطارٍ اقيم في بعلبك بحضورِ مسؤولِ منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر ورؤساءِ الاتحاداتِ والبلدياتِ وشخصيات.

------------------------------------------

توقعت دائرةُ التقديراتِ في مصلحةِ الأرصادِ الجوية أن يكونَ الطقسُ غداً مشمساً معَ ارتفاعٍ اضافيٍ في درجاتِ الحرارة التي تتخطى معدلاتِها الموسمية. ولفتت الدائرةُ إلى أنَ موجةَ الحرِّ الحاليةَ ستنحسرُ يومَي السبتِ والأحدِ المقبلين، لتعودَ وتتجددَ الإثنينَ وطيلةَ الأسبوعِ المقبلِ معَ درجاتِ حرارةٍ تصلُ الى 36 درجة.

المصدر: قناة المنار