البرلمان الأوكراني يرفض استقالة رئيس الوزراء

رفض البرلمان الاوكراني الخميس استقالة رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان بعدما قدمها الاسبوع الفائت إثر تسلم الرئيس الجديد منصبه، ما يعني بقاء الحكومة الحالية للاشهر المقبلة.

وايد 97 نائبا فقط استقالة غرويسمان الذي تولى منصبه في نيسان/ابريل 2016. علما بأن العدد الادنى المطلوب هو 226 نائبا.

وقال رئيس الوزراء (41 عاما) “اشكركم”. وكان اعلن قبل التصويت أنه مستعد لقبول أي قرار يتخذه النواب.

وقدم غرويسمان استقالته الاسبوع الفائت بسبب خلافات مع الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي الذي يفتقر الى الخبرة السياسية.

ثم اعلن نيته المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي حدد زيلينسكي موعدها في 21 تموز/يوليو.

ولا يلزم القانون الاوكراني الحكومة أن تستقيل بعد انتخاب رئيس جديد. لكن هذا الامر يبقى ملزما بعد انتخاب برلمان جديد.

وبذلك. تستمر الحكومة في ممارسة مهماتها بالوكالة حتى تشكيل ائتلاف برلماني جديد يعين الحكومة الجديدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية