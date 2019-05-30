الرئيس النمساوي يعين بريغيته بيرليان في منصب مستشارة البلاد حتى الانتخابات المبكرة

اختار الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، رئيسة المحكمة الدستورية، بريغيته بيرليان لشغل منصب المستشارة النمساوية المؤقتة وستترأس الحكومة الانتقالية حتى الانتخابات البرلمانية المبكرة في أيلول/ سبتمبر.

واعلن الرئيس اختيار قاضية المحكمة الدستورية بريغيته بيرليان لشغل منصب المستشارة النمساوية، اليوم الخميس، من مكتبه.

وأقال رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين الحكومة، بقيادة المستشار سيباستيان كورتز، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد تصويت البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.

وكان البرلمان النمساوي، قد أطاح بحكومة المستشار المحافظ سيباستيان كورتز، وذلك بعد أيام من توليها إدارة البلاد بوصفها حكومة مؤقتة في أعقاب فضيحة تسجيل مصور أوقع بزعيم حزب الحرية السابق هاينز-كريستيان شتراخه، الذي ظهر وهو يعرض على امرأة تدعي أنها مقربة من مستثمر روسي عقوداً عامة هائلة في النمسا مقابل منحه تمويلات غير قانونية [لخوض الانتخابات]، خلال لقاء جمعهما في جزيرة إيبيزا.

وأوصى الرئيس النمساوي، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل أيلول/سبتمبر، مؤكدا أنه من المهم منح النمساويين الفرصة لبداية جديدة وإعادة بناء الثقة بحكومتهم.

المصدر: وكالة سبوتنيك