كابول: مقتل وإصابة العشرات من “الوحدة الحمراء” بحركة طالبان

أفادت وكالة الاستخبارات الأفغانية، بأن العشرات من وحدات النخبة بحركة طالبان المعروفة بـ “الوحدة الحمراء” سقطوا بين قتيل وجريح بجهد عملياتي مشترك لقوات الأمن والجيش الوطني في ولاية ميدان ورداك إلى الجنوب من العاصمة كابول الليلة الماضية.

وأشار بيان للوكالة، الخميس، إلى أن “العمليات أدت لمصرع 62 عنصراً من قوات النخبة التابعة لحركة طالبان الإرهابية وإصابة 11 آخرين”.

وأوضح البيان أن بين القتلى العديد من القيادات البارزة في الوحدة الحمراء، وهي عناصر نخبة الحركة وتتمتع بتجهيزات متطورة وكفاءة قتالية عالية.

وبحسب معلومات الوكالة فقد نفذت العملية بجهد عملياتي مشترك من جهاز الأمن والجيش الوطني عبر ضربات منسقة لسلاح الجو والقوات البرية، رداً على هجوم شنه مسلحي طالبان الليلة الماضية ضد القواعد والحواجز الأمنية في مديرية “تشك” بولاية ميدان ورداك.

وقد ضبطت القوات الأمنية مع الإرهابيين، 20 قطعة سلاح بالإضافة إلى 5 عبوات ناسفة.

المصدر: وكالة سبوتنيك