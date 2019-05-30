الشيخ قبلان: لإنقاذ فلسطين ونصرة شعبها فلا سبيل لتحريرها إلا بالمقاومة

قال رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان إن “الامام الخميني أعلن آخر يوم جمعة من شهر رمضان كيوم للقدس ليؤكد هوية القدس الايمانية التي رسم معالمها الرسل والانبياء ورفدها المجاهدون والشهداء بالدماء والتضحيات لتظل القدس مدينة السماء على الارض وعنوانا من عناوين الحق والايمان”.

وتوجه الشيخ قبلان الخميس “بتحية الاكبار والتقدير الى باعثي الصحوة في الامة الاسلامية لانقاذ القدس ولا سيما الامام الخميني والامام موسى”، وقال “نؤكد من جديد ان اسرائيل ما تزال البذرة الشيطانية التي يحرم التعامل معها، وهي الشر المطلق الذي لا يفقه الا لغة القتل والعدوان، وان لا سبيل لتحرير فلسطين وانقاذ مقدساتها وشعبها الا بالمقاومة التي نراها ممرا الزاميا للتحرير”.

وحيا الشيخ قبلان “الشعب الفلسطيني المقاوم باللحم العاري لأعتى سلاح اميركي وصهيوني”، وقال “هذا الشعب المضحي بسخاء والصابر بشجاعة سينتصر بإذن الله لانه مع الحق، والله ينصر الحق واهله، وحقنا في فلسطين لن يضيع طالما ان شعب فلسطين يستميت في المطالبة به”، وتابع “نحن اذ نشدد على ضرورة ان يتوحد الفلسطينيون في مواقفهم وتوجهاتهم لافشال صفقة الذل والعار التي تريد بيع فلسطين، فإننا نستنكر وندين بشدة كل محاولات توطين الفلسطينيين في الشتات”.

وطالب الشيخ قبلان “كل الشعوب العربية الاسلامية والمسيحية بالتحرك الفاعل والتضامن مع شعب فلسطين من خلال المظاهرات وحركات الاحتجاج وجمع التبرعات، واطلاق اوسع حملة تنديد بالكيان الصهيوني الارهابي رفضا للتطبيع مع هذا العدو المجرم”، ودعا “علماء الدين المسلمين والمسيحيين الى القيام بواجباتهم الدينية والإنسانية والأخلاقية في إنقاذ فلسطين ونصرة شعبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام